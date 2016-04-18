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البرلمان العربي يستنكر اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان المحتل

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البرلمان العربي يستنكر اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان المحتل البرلمان العربي يستنكر اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان المحتل

أكد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، أن أراضي الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على  أن كل المواثيق والقوانين الدولية تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها، مستنكرًا اجتماع الإسرائيلية في الجولان العربي المحتل .

وشدد بيان البرلمان العربي على أن الأوضاع في سوريا لن تنسي الشعب العربي قضية الجولان المحتل، مشيرًا إلى أن مكتب البرلمان العربي يعمل على انشاء لجنة الجولان المحتل تنبثق من لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي في البرلمان العربي.

وطالب البيان المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراض العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان السورية.

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