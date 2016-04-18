صور.. ضبط 90 كارت فك شفرة و30 سماعة تجسس بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك البريد السريع”DHL”بقرية بضائع مطار القاهرة، من ضبط 90 كارت فك شفرة و30 سماعة تجسس صغيرة ونظارة شمس مزودة بأجهزة تجسس داخل طرد شخصي وارد من الصين.

صرحت مصادر جمركية أنه أثناء أعمال الكشف على طرد شخصي بوزن 8.5 كيلو وارد من الصين يحتوي على سماعتين، وجهاز تصليح شاشات المحمول، وبعد الشك في الطرد، أمر علوي حافظ مدير الجمرك بالفتح للتأكد من خلوها من أي ممنوعات.

وأضافت المصادر أن بفتح الطرد يدويًا تبين عثر على 90 كارت فك شفرة، و30 سماعة تجسس صغيرة الحجم، ونظارة تجسس، و2 ريموت.

وأشارت المصادر إلى أنه بالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية ، أمرا بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقًا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.