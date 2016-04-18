الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط فوق البحر وخاصة فى عمق البحر للإمارات الشمالية وعلى المناطق المكشوفة ظهرا وقد تكون مثيرة لبعض الغبار والاتربة أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية .

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25/32 كم/ساعة على اليابس بوجه عام غربية - شمالية غربية /20 - 30/35 كم/ساعة على البحر تصل 45 كم/ساعة أحيانا شمالا.

البحر .. متوسط إلى مضطرب خاصة في عمق البحر للإمارات الشمالية .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق يصل إلى سبعة أقدام أحيانا في عمق البحر للمناطق الشمالية .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و36 دقيقة قبل الظهر وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 47 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 32 23 85 25 .

> دبي 31 24 85 25 .

> الشارقة 31 21 80 20.

> عجمان 32 21 80 20.

> أم القيوين 33 20 80 20 .

> رأس الخيمة 34 20 80 25 .

> الفجيرة 35 24 75 30.

> العين 34 19 70 20 .

> ليوا 36 18 70 20 .

> الرويس 34 21 80 30 .

> السلع 33 22 80 30.

> دلما 32 24 85 40 .

> طنب الصغرى 30 23 85 40 .

> طنب الكبرى 30 23 80 40 .

> أبوموسى 30 23 85 40.