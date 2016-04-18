وزير الموارد المائية والري يزور الخرطوم غدًا

يقوم وزير الموارد المائية والرى، محمد عبد العاطى، غدًا الثلاثاء، بزيارة للعاصمة السودانية (الخرطوم) في أول زيارة رسمية له خارج مصر، منذ توليه مهام الوزارة، يلتقي خلالها بوزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى.

ومن المقرر أن تتناول مباحثات وزير الرى مع المسئولين السودانيين، كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك في مجال مياه النيل، ومع دول الحوض، وأخر مستجدات ملف سد النهضة الأثيوبي، وسير المفاوضات الخاصة بإجراءات التوقيع على عقود المكاتب الاستشارية الأجنبية بشأن دراسات سد النهضة، وغيرها من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

أ ش أ