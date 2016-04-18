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الرئيس الفرنسي يزور المتحف القبطي بالقاهرة

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الرئيس الفرنسي يزور المتحف القبطي بالقاهرة الرئيس الفرنسي يزور المتحف القبطي بالقاهرة

فرانسوا أولاند (أرشيفية)

قام الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بزيارة للمتحف القبطي بالقاهرة، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين ودار السلام والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القديمة وأسقفية الخدمات نائبين عن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأعرب “أولاند” عن تقديره لتاريخ الأقباط العريق وللدور المميز الذي تقوم به الكنيسة القبطية في مصر، كما شكرالكنيسة على حفاوة الاستقبال.

وفي ختام الزيارة، قدم الأنبا دانيال والأنبا يوليوس هدية تذكارية للرئيس الفرنسي مهداة من البابا تواضروس.

أ ش أ

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