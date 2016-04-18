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صور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة إعمار 40 منزلاً بقرية القرايشة

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محافظ المنيا - أرشيفية

محافظ المنيا – أرشيفية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، وبالتعاون بين صندوق تحيا وجمعية الأورمان ، افتتح اللواء طارق نصر محافظ المنيا، أعمال تطوير وإعادة إعمارعدد 40 منزل بقرية القرايشة الغربية التابعة لمركز ومدينة المنيا ، بتكلفة إجمالية قدرها 900 ألف جنيه، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر احتياجا والتي تشمل 21 قرية .

    كما سلَم المحافظ 25 رأس ماشية لعدد من أبناء القرية المستحقين وفى مقدمتهم الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.

    أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لمد يد العون لكل المحتاجين والمستحقين ؛بهدف تحسين مستوي معيشتهم.

    وأكد على دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابي والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة والتي تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

    من جانبه قال سيد الشوربجى مدير فرع جمعية دار الأورمان بالمنيا: إن الحالات  المستفيدة  تم اختيارها  من فئة الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء القرية وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .

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