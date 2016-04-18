الرئيس الفرنسي من المتحف القبطى يدعو دول العالم لزيارة مصر بلد الأمن والأمان

قام الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ظهر اليوم الإثنين، بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي والمتحف القبطي، رافقه خلال الزيارة الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأبدى “أولاند” انبهاره بما شاهده من آثار وحضارة تحكى تاريخ أمة بأكملها، مؤكداً أن اختياره لزيارة القلعة والمتحف القبطي جاء ليؤكد أن مصر بلد الأمن والتسامح منذ أقدم العصور.

و بعث “أولاند” برسالة طمأنينة من قلب المتحف القبطي دعا فيها مختلف دول العالم لزيارة مصر، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد التعاون بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات من بينها مجال العمل الأثري.

أ ش أ