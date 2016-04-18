أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الرئيس الفرنسي من المتحف القبطى يدعو دول العالم لزيارة مصر بلد الأمن والأمان

Google+ Print
الرئيس الفرنسي من المتحف القبطى يدعو دول العالم لزيارة مصر بلد الأمن والأمان الرئيس الفرنسي من المتحف القبطى يدعو دول العالم لزيارة مصر بلد الأمن والأمان

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس اليوم

قام الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ظهر اليوم الإثنين، بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي والمتحف القبطي، رافقه خلال الزيارة الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأبدى “أولاند” انبهاره بما شاهده من آثار وحضارة تحكى تاريخ أمة بأكملها، مؤكداً أن اختياره لزيارة القلعة والمتحف القبطي جاء ليؤكد أن بلد الأمن والتسامح منذ أقدم العصور.

و بعث “أولاند” برسالة طمأنينة من قلب المتحف القبطي دعا فيها مختلف دول العالم لزيارة مصر، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد التعاون بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات من بينها مجال العمل الأثري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر