أمريكا ترسل مزيدا من القوات للعراق لدعم الحرب على داعش

>ستصعد إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حملتها العسكرية على تنظيم داعش بإرسال المزيد من القوات للعراق ستتمركز فى مواقع أقرب إلى جبهة القتال لتقديم المشورة للقوات العراقية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر ذلك اليوم الاثنين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لبغداد التقى خلالها مع قادة أمريكيين ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ووزير الدفاع العراقى خالد العبيدي.

وقال مسؤول عسكرى أمريكى بارز إنه سيتم إرسال نحو 200 جندى أمريكى ليزيد عدد الجنود الأمريكيين فى العراق إلى نحو 4100 جندي.

وستقدم وزارة الدفاع (البنتاجون) كذلك مساعدات تصل قيمتها إلى 415 مليون دولار لوحدات البشمركة العسكرية الكردية فى الوقت الذى تعانى فيه حكومة إقليم كردستان العراق من عجز فى الموازنة.