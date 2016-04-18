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إخلاء سبيل متهمين من الوايت نايتس ضبط بحوزتهما شماريخ فى مطار القاهرة

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إخلاء سبيل متهمين من الوايت نايتس ضبط بحوزتهما شماريخ فى مطار القاهرة إخلاء سبيل متهمين من الوايت نايتس ضبط بحوزتهما شماريخ فى مطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، بإخلاء سبيل 2 من رابطة الوايت نايتس بضمان محل إقامتهم، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

كانت مباحث المطار ألقت القبض على المتهمين، وبحوزتهما شماريخ قبل سفرهما للجزائر.

وكشفت تحقيقات أسامة كمال وكيل أول نيابة النزهة، أن المتهمين ينتميان إلى جمهور الزمالك ورابطة الوايت نايتس، و تم ضبطهما فجر اليوم بمطار القاهرة الدولى، حال سفرهما على الخطوط الأردنية المتجهة إلى الجزائر، لحضور مباراة فريق الزمالك هناك، إلا أن فرد الشرطة المعين على جهاز الاكس راى، ظهر له وجود أجسام غريبة داخل حقائبه، وبتفتيش الحقائب عثرت سلطات المطار على عدد ثمانية شماريخ كانا ينتويان استخدامها هناك حال فوز فريقهما فى مباراة بجاية الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا.
>- التحقيق مع 2 من الوايت نايتس ضبط بحوزتهما شماريخ بالمطار قبل سفرهما للجزائر
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