تقرير - أوباميانج يغادر تدريبات دورتموند مصابا

غادر بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دروتموند تدريبات فريقه بسبب الإصابة التي لقت به في قدمه اليمنى، لكنها ليست بالخطورة التي تجعله يغيب عن مواجهة هيرتا برلين في لقاء كأس ألمانيا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة (بيلد) الألمانية فإن المهاجم الدولي الجابوني قد تلقى ضربة في قدمه اليمنى تسببت في مغادرته التدريبات يوم الإثنين.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة لا تبدو خطيرة، وقد يشارك يوم الأربعاء في مواجهة هيرتا برلين بكأس ألمانيا.

ويواجه بروسيا دورتموند نظيره هيرتا برلين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا يوم الأربعاء على الملعب الأولمبي في برلين.

وشارك أوباميانج هذا الموسم في 45 مباراة بكل المسابقات وسجل 37 هدفا كما صنع 12 هدفا أخرين.