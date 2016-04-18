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اللواء كامل الوزير يتفقد مشروع المليون فدان استعدادا لزيارة الرئيس

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اللواء كامل الوزير يتفقد مشروع المليون فدان استعدادا لزيارة الرئيس اللواء كامل الوزير يتفقد مشروع المليون فدان استعدادا لزيارة الرئيس
تفقد اللواء كامل الوزير - رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - مشروع المليون فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة بمحافظة الوادى الجديد، استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية للمنطقة، لإطلاق إشارة البدء لموسم الحصاد فى المساحة المستصلحة بإجمالى 20 ألف فدان، حيث قام الوزير بتفقد محطة الكهرباء ومحطة المياه والمنازل الريفية، وأصدر توجيهاته باستكمال اللمسات الأخيرة للانتهاء من المشروع استعدادا لزيارة الرئيس لإطلاق إشارة البدء لإطلاق التيار الكهربائى والمياه لمشروع الريف المصرى الجديد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية افتتح المرحلة الأولى من مشروع استصلاح 70 ألف فدان، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة، واستعرض ما تم إنجازه من مشروعات زراعية وخدمية وإسكانية فى المنطقة، ضمن مبادرة الرئيس لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة.


>بالصور.. محافظة الوادى الجديد تنظم رحلة مجانية للمليون فدان بالفرافرة

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