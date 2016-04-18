صور.. وزير التعليم العالي يبحث تطوير منظومة التعليم الفني التكنولوجي بالمنوفية

مراسل أونا

زار الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين المعهد الفنى التجارى بمدينة قويسنا برفقة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية و الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية و الحاج محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى لبحث إصلاح و تطوير منظومة التعليم العالى التكنولوجى فى مصر.

وأوضح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الهدف من الزيارة تطوير منظومة الأداء الأكاديمى والإدارى لمؤسسات التعليم العالى الفني والتكنولوجى، وفقًا للمستجدات والتطورات العلمية من أجل الوصول إلى تعليم تكنولوجى متميز يواكب احتياجات سوق العمل المصري والعربى والدولى.

وأضاف الخولى أن تطوير الكليات التكنولوجية الحالية من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذى تقدمه للمجتمع، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من المشروعات العملاقة التى تتطلب فنيين مؤهلين فى التخصصات الدقيقة.

وخلال زيارة الدكتور اشرف الشيحى ،وزير التعليم العالي مجموعة مصانع العربي بقويسنا بدأت الجولة بتفقد مصنع التبريد والتكييف والثلاجات والشاشات .

وأكد المهندس محمد العربي ،عضو مجلس إدارة المجموعة المنتدب أنه تم تدريب ٧٢٣ طالب من الكلية التكنولوجية بقويسنا بمعدل ٣٠ ساعة من خلال برنامج كامل وتوفير خامات وغرف الصيانة لتعليم الطلاب وتدريبهم عمليًا بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل .

وأضاف العربي انه تم تدريب 2000 طالب من طلاب التعليم الثانوي الفني الصناعي بالمجموعة وتعيين 704 طالب بعد التخرج .