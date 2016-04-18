أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور.. وزير التعليم العالي يبحث تطوير منظومة التعليم الفني التكنولوجي بالمنوفية

Google+ Print

 

 مراسل أونا 

دكتور اشرف الشيحى مع محافظ و رئيس جامعة المنوفية

دكتور اشرف الشيحى مع محافظ و رئيس جامعة المنوفية

 زار الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين المعهد الفنى التجارى بمدينة قويسنا برفقة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية و الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية و الحاج محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى لبحث إصلاح و تطوير منظومة التعليم العالى التكنولوجى فى .

وأوضح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الهدف من الزيارة  تطوير منظومة الأداء الأكاديمى والإدارى لمؤسسات التعليم العالى الفني والتكنولوجى، وفقًا للمستجدات والتطورات العلمية من أجل الوصول إلى تعليم تكنولوجى متميز يواكب احتياجات سوق العمل المصري والعربى والدولى.

وأضاف الخولى أن تطوير الكليات التكنولوجية الحالية من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذى تقدمه للمجتمع، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من المشروعات العملاقة التى تتطلب فنيين مؤهلين فى التخصصات الدقيقة.

وخلال زيارة الدكتور اشرف الشيحى ،وزير التعليم العالي مجموعة مصانع العربي بقويسنا بدأت الجولة بتفقد مصنع التبريد والتكييف والثلاجات والشاشات .

وأكد المهندس محمد العربي ،عضو مجلس إدارة المجموعة  المنتدب أنه تم تدريب ٧٢٣ طالب من الكلية التكنولوجية  بقويسنا بمعدل ٣٠ ساعة من خلال برنامج كامل  وتوفير خامات وغرف الصيانة لتعليم الطلاب وتدريبهم عمليًا بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل .

وأضاف العربي انه تم تدريب 2000 طالب من طلاب التعليم الثانوي الفني الصناعي بالمجموعة وتعيين 704  طالب بعد التخرج . 

???????????????????????????????

  ???????????????????????????????

???????????????????????????????

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا