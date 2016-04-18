بالصور.. قضاة محكمة الأقصر يزورون مستشفى علاج السرطان بالمحافظة لدعمه

زار وفد من قضاة ومستشارى محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، مقر العمل بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة الجديدة، لتقديم الدعم المادى بالتبرعات التى تم جمعها فيما بينهم من العاملين كافة بمحكمة الأقصر، والدعم المعنوى بالتواجد بين العاملين داخل الصرح الطبى الجديد الذى يخدم محافظات جنوب الصعيد ومرضى السرطان فيها بالمجان.

وقاد وفد محكمة الأقصر كل من المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر، والمستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة الأقصر، ولفيف من رجال وموظفى السلك القضائى بمحافظة الأقصر، وذلك بغرض الوقوف على أعمال الإنشاء التى تتم فى المرحلة الأولى للعمل بالمستشفى، المقرر افتتاحها فى نهاية شهر مايو المقبل.

وتفقد المستشار فواز إبراهيم وقيادات المحكمة المبانى التى تضمها المرحلة الأولى، وغرف العلاج الكيماوى والإشعاعى لدى تجهيزها وتركيب أحدث الأجهزة العالمية لعلاج مرضى السرطان داخل المستشفى، وكذلك استقبال المستشفى والقبة السماوية التى تم تجهيزها فى مدخل المستشفى لتعطى رونقًا خاصًا بها، وفكرة إنشاء أعمدتها بالطابع الفرعونى الذى تتميز به محافظة الأقصر.

وأبدى المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر، إعجابه الشديد بمستوى العمل فى هذا الصرح الطبى، وكذلك دور شركة المقاولون العرب التى يعمل بها المئات من العمال، حيث يعملون بأعلى درجات الكفاءة فى الأجواء شديدة الحرارة دون كلل، مشيرا إلى أن جزاء كل عامل منهم عند الله كبير لدورهم فى خروج مستشفى شفاء الأورمان بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع.

وأثنى المستشار فواز إبراهيم على دور مؤسسة شفاء برئاسة المهندس حسين شكرى، ومجلس إدارة جمعية الأورمان، أصحاب عبقرية بناء المستشفى فى الأقصر لخدمة صعيد مصر، وكذلك المهندس إبراهيم محلب الداعم الأول للمشروع بكل ما أوتى من قوة، ومحمد بدر محافظ الأقصر الذى يعلم جيداً أنه لا يتوانى عن تقديم أوجه الدعم ويذلل الصعوبات لإنهاء العمل بالمستشفى بصورة تليق بالأقصر.

وقال المستشار فواز إبراهيم فى نهاية زيارته لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، إن الصعيد كان فى أمس الحاجة لهذا الصرح الطبى المقرر أن يخدم محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد، حيث يعانى المواطنون بصفة يومية من السفر مئات الأميال للعلاج بالعاصمة، ولكن الله سخر لهم أهل الخير أصحاب القلوب العطرة بحب الخير وقدموا لهم هذا الصرح العظيم.

ومن الجدير بالذكر، أن رجال القضاء بمحافظة الأقصر، وأعضاء النيابة العامة بالمحافظة، يقومون بتنظيم حملات شهرية لجمع التبرعات لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، وذلك بغرض المساهمة فى دعم المشروع الطبى الجديد بصفة دائمة.

بالصور.. النجم دانى جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر

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