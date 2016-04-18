النني ردا على أسطورة أرسنال لـ في الجول: الموسم المقبل أصعب.. لكني على قدر التحدي

رد محمد النني على تصريحات تشارلي جورج أحد أيقونات أرسنال لـFilGoal.com، وذلك خلال مؤتمر النجم المصري ليعلن تعاقده مع شركة اتصالات ليصبح وجها دعائيا لها.

وكان تشارلي جورج – المصنف رقم 9 في قائمة أعظم لاعبي أرسنال – قد صرح لـFilGoal.com قائلا إن النني حقق أكثر من المتوقع منه، ويسير بخطى ثابتة مع المدفعجية

وعقب النني في المؤتمر الذي حضره FilGoal.com من لندن "لم يكن يتوقع أحد أن أحصل على الفرصة وأشارك بهذه السرعة".

وأضاف "أعلم جيدا أني في ناد كبير. وعلي مضاعفة الجهد دوما حتى ألعب".

وتابع "حين شاركت استثمرت الفرصة حين وصلتني. وتشبثت بحظوظي".

ثم استدرك "أعلم أن التطلعات تزداد والموسم المقبل سيكون أصعب. لكني أثق كذلك في قدرتي على مواصلة المسيرة بثبات والنجاح".

وأتم "أنا على قدر التحدي".