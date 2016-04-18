وزيرة التضامن: جميع الشيكات التى تسلمتها الأمهات المثاليات جاء طبقا لتعليمات الرئيس السيسي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن جميع الشيكات المالية التي تسلمتها الأمهات المثاليات جاء طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضافت والي، خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمقرها اليوم /الإثنين/، أن تسليم الأمهات الشيكات المالية، أن “كل أم طالبت بسفرها للحج سيتم تحقيق مطلبها”.

وقد قامت الوزيرة بتوزيع 28 شيكا بقيمة 50 ألف جنيه لكل أم في حين اختارت 6 أمهات أن يحصلن على المكافأة الأخرى التي عرضها عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في أداء فريضة الحج.

ومن جهته، قال محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن “هذه الشيكات المالية تعد تعبيرا بسيطا للمرأة المصرية على جهدها ودورها داخل المجتمع المصري”، واصفا المرأة المصرية بأنها “الأرض والأصل “.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه خلال شهر مارس الماضي، بمنح الأمهات المثاليات مكافآت تتمثل في مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه أو أداء فريضة الحج تقديرا لعطائهن، ومنحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية عقب تكريمه لهن في عيد الأم.

أ ش أ