السيطرة على حريق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فى الإسكندرية

السيطرة على الحريق شب، صباح اليوم، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمندرة غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً يفيد اشتعال النيران فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر غرب الإسكندرية.

وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وتبين أن سبب حدوث الحريق اشتعال النيران داخل صندوق قمامة بالكلية، وتمت السيطرة على النيران دون حدوث إصابات.

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