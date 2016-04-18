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لجان مراقبة من طلاب مدينة الوادى الجديد بعد اكتشاف صراصير فى الوجبات

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لجان مراقبة من طلاب مدينة الوادى الجديد بعد اكتشاف صراصير فى الوجبات لجان مراقبة من طلاب مدينة الوادى الجديد بعد اكتشاف صراصير فى الوجبات
أصدر حمدى رشوان أمين فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، توجيهات عاجلة لإدارة المدينة الجامعية بتشكيل لجان مراقبة يومية من طلاب المدينة، للإشراف على نظافة المطعم وإعداد الوجبات ومستوى جودتها، حيث يتم تشكيل لجنة مكونة من 6 طلاب يوميًا، وإعداد تقارير بمستوى أداء المطعم، وذلك بعد أن تقدم الطلاب بشكاوى تفيد بعثورهم على حشرات فى الوجبات وقاموا بتصويرها.

وأكد عضو باتحاد طلاب فرع الجامعة، أن أمين الكلية التقى بالطلاب أمس، بعد تقدمهم بشكوى لإدارة فرع الجامعة بشأن العثور على حشرات فى الوجبات الغذائية فى الغداء، وهو ما أثار استيائهم، وطالبوا بالتحقيق فى الواقعة، وهو ما استجابت له إدارة المدينة وانتدبت لجانًا يومية للإشراف على المطعم والمطبخ، وآليات إعداد الطعام وتجهيزه منعًا لتكرار هذه الواقعة، بجانب معرفة سبب ظهور تلك الحشرات، ومحاسبة المسئول عن التقصير فى العمل.


>-طلاب المدينة الجامعية بالوادى الجديد يعثرون على صراصير فى وجبات الغداء
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