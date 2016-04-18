بالصور.. تخريج أول دفعة لطالبات كلية الدراسات الإسلامية فى دمنهور

نظمت، منذ قليل، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بدمنهور، التابعة لجامعة الأزهر حفلاً لتخريج أول دفعة للخريجات.

شارك فى الحفل الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة الكلية، والدكتور على فاروق نائبًا عن مفتى الديار المصرية، والدكتور جمال الهلفى نائبًا عن رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشنوانى وكيل كلية الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى النائبة البرلمانية سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور.

وكرمت الكلية عددًا من أساتذة جامعة الأزهر، وكذلك أوائل الخريجات بالكلية بأقسام الشريعة الإسلامية واللغة العربية والقانون وأصول الدين.

كما قدم الدكتور عبد الوهاب برانية قصيدة فى حب مصر، إلى جانب تقديم عدد من الطالبات باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية.

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