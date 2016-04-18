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يعالون: إسرائيل ستوجه ضربة قوية لحماس إذا سعت لمواجهة جديدة

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يعالون: إسرائيل ستوجه ضربة قوية لحماس إذا سعت لمواجهة جديدة يعالون: إسرائيل ستوجه ضربة قوية لحماس إذا سعت لمواجهة جديدة
حذر وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، اليوم الاثنين، حركة حماس من السعي لمواجهة جديدة مع إسرائيل، بعدما تم الكشف صباح اليوم عن نفق يمتد من حدود قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال يعالون - في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - "نعي نوايا حماس تماما، فحتى قبل عملية الجرف الصامد وخلالها وبالطبع بعدها، كرسنا الكثير من الجهود، تقنيا واستخباراتيا وعملياتيا، لاكتشاف الأنفاق من قطاع غزة".
>وأضاف يعالون "على مر الأعوام، اكتشفت إسرائيل الكثير من الأنفاق، ونواصل التركيز على جهود ضخمة في ذلك الاتجاه".

وتابع "تشترك أفضل القوات الإسرائيلية من الجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" وصناعات الدفاع في مهام رصد الأنفاق، التي يكون أغلبها مختفيا عن الأنظار"، مشيرا إلى أن رصد الأنفاق يعد أهم أولويات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن حماس عانت في الأشهر الأخيرة من انهيار عدد من الأنفاق، قائلا "لقد قتل أشخاص ممن يحفرون الأنفاق خلال عملهم".

وأضاف "على الرغم من رصد نفق الآن، فإننا لا نخدع أنفسنا بأن حماس ستتعلم الدرس وتوقف التعامل بهذه الطريقة، وأنها ستتجه للمساعدة على تحسين المعيشة في قطاع غزة، أو أن لديها ميلا لرفاهية السكان هناك".

واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالقول إن "إسرائيل لا تريد مواجهة، لكن في حال حاولت حماس تحدي دولة إسرائيل أو عرقلة الحياة بالنسبة للسكان الموجودين عند حدود غزة، فإنها ستتعرض لضربة قوية للغاية. ولن نتسامح مع مثل تلك المحاولات".

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مصر 365