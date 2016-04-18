بريطانيا تقدم 10 ملايين استرلينى دعما لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا

أعلن وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند الاثنين، تقديم بلاده 10 ملايين استرلينى، دعما لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية- فى بيان- أن زيارة الوزير فيليب هاموند إلى طرابلس تأتى لدعم رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج وحكومة الوفاق الوطنى الجديدة.

وتأتى زيارة هاموند فى أعقاب وصول المجلس الرئاسى إلى طرابلس مؤخرا، وهى أول زيارة لوزير خارجية بريطانى منذ عام 2011 ومنذ إخلاء السفارة البريطانية فى 2014.

وبحث وزير الخارجية هاموند، خلال اجتماعاته فى ليبيا، أولويات حكومة الوفاق الوطنى حول إحلال الأمن وإعادة بناء الاقتصاد واستئناف تقديم الخدمات لما هو فى صالح كافة الليبيين، كما بحث خطط التصدى لداعش ومكافحة تهريب الأفراد.

كما أعلن وزير الخارجية خلال زيارته تقديم 10 ملايين جنيه استرلينى دعما لحكومة الوفاق الوطنى، تشمل 1.5 مليون جنيه لمواجهة الهجرة غير المشروعة والتهريب والجريمة المنظمة، و1.8 مليون جنيه دعما لجهود مكافحة الإرهاب.

وقال هاموند "تؤيد بريطانيا وحلفاؤها تماما رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج وحكومته فى جهودهم الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار فى أنحاء ليبيا، ونحن على استعداد لتقديم مزيد من الدعم لليبيا وشعبها."

وأضاف أن بريطانيا فى طليعة جهود المجتمع الدولى الرامية لإحلال الاستقرار فى ليبيا، وهى ملتزمة بتقديم مبلغ 10 ملايين جنيه استرلينى إضافى لمساعدة حكومة الوفاق الوطنى فى تعزيز المؤسسات السياسية، وتقوية الاقتصاد، وإحلال الأمن، وتوفير العدالة. وهذا المبلغ إضافة لمبلغ 11.5 مليون جنيه الذى قدمناه لليبيا فى السنة الماضية لتوفير مساعدات تنموية وإنسانية.

ورحب الوزير البريطانى بالجهود المستمرة التى يبذلها السراج وأعضاء المجلس الرئاسى لإحراز تقدم فى إحلال الأمن، وإعادة بناء الاقتصاد، واستئناف تقديم الخدمات العامة لصالح الليبيين.

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