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صورة - بسبب المستحقات المتأخرة.. فيفا يسأل اتحاد الكرة عن ادعاء الزمالك بوقوع ' حرب أهلية '

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أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع حرب أهلية في خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه.

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أقرت بأحقية محمود فتح الله في الحصول على 6 ملايين و600 ألف وعبد الواحد السيد في 5 ملايين و500 ألف جنيه.

تقدم الزمالك بطعن في المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي على الحكم لصالح لاعبيه السابقين.

واستفسرت المحكمة الرياضية عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع حرب أهلية في مصر خلال هذا الموسم منعته من سداد مستحقات لاعبيه، بحسب ما كتب النادي الأبيض في تظلمه.

وكتب الزمالك في تظلمه أن انطلاق هذا الموسم تأجل إلى فبراير 2013 بدلا من سبتمبر 2012 بسبب استمرار الأحداث السياسية التي تسببت في توقف النشاط الرياضي في مصر.

وأوضح الزمالك أن الموسم لم يكتمل رغم انطلاقه متأخرا لخمسة أشهر بسبب ( الحرب الأهلية ) وثورة 30 يونيو.

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