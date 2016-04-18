الإماراتية نورة الجاسم ..الأم المثالية الخليجية للإعاقات الذهنية

فازت الإماراتية نورة موسى الجاسم الريايسة بجائزة الأم المثالية الخليجية للإعاقات الذهنية التي يمنحها مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين بالكويت .

جاء ذلك في حفل أقيم في الكويت بحضور الشيخة نيران المبارك الصباح وسعادة يوسف مصطفى وكيل وزارة الإعلام تم خلاله تكريم 14 أما خليجية بجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية .

وهنأت منى سعيد ناصر المنصوري رئيسة الجمعية الخليجية للإعاقة نورة الجاسم الريايسة شاكرة جهودها في هذا الجانب وجميع الفائزات بالجائزة وأشادت بهذه المبادرة من دولة الكويت الشقيقة ومركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين .

ولفتت المنصوري إلى الجهود الإنسانية والتربوية المميزة للإماراتية نورة الجاسم التي رشحت من قبل مركز " كلماتي " للنطق والتواصل بدبي.