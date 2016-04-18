المحكمه الإقتصاديه تنهي نزاع بين شركتي«يونيفرسال والعالميه للدهانات»

مراسل«ONA»:

نجحت هيئة التحضير بالمحكمة الإقتصادية ، برئاسة المستشار تامر فريد في إنهاء النزاع بين شركة العالميه للدهانات وشركة يونيفرسال، بشأن دعوي إشهار إفلاس مقامه من الأولي ضد الأخيره.

وباشر المستشار طارق أبو هشيمه، إجراءات الوساطه القانونيه، والتي تمكن من خلالها إنهاء النزاع صلحاً بين الشركتين ، بعدما قامت شركة يونيفرسال، بسداد المديونيه المستحقه عليها .

يذكر أن، الشركه العالميه كانت تداين شركة يونيفرسال بمبالغ مالية، مما أدي الي قيام الشركه الأولي بإقامة دعوي إشهار إفلاس ضد الشركه الأخيره.

وجاء ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية، فى إنهاء المنازعات الإقتصادية، عن طريق الوساطة القضائية، كإحدى الطرق البديلة لفض المنازعات التى تنشأ بين مختلف الجهات، بما له من آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاقتصاد القومى، حيث إن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية، قد منح سلطات الهيئة التحضير فى إنهاء أى منازعات قبل البدء فى إتخاذ الإجراءات القضائية، وهو من شأنه رفع الكاهل على القضاة ، الأمر الذى يزيد الإستثمارات فى البلاد.