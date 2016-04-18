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فيديو.. مذيعتان تتشاجران على الهواء

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فيديو.. مذيعتان تتشاجران على الهواء فيديو.. مذيعتان تتشاجران على الهواء

أظهر مقطع ، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مذيعتين في برنامج “صباح الخير يا كويت” على تلفزيون الكويت وهما تقاطعان بعضهما خلال مقابلة مع الضيف نواف جمال الربيع بشكل غريب، ما تسبب بإرباك للضيف.

وأثار المشهد موجة من التعليقات الساخرة والاستياء في مواقع التواصل التي وصف بعضها ما جرى بـ “مخامط على الهواء” وحصد الفيديو 150 ألف مشاهدة خلال 3 أيام من نشره على يوتيوب.

وصدر قرار من مدير القناة الأولى في التلفزيون بإيقاف المذيعتين وإحالتهما مع مخرج البرنامج للتحقيق، نتيجة لهذا التصرف، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية. ولم يذكر اسم المذيعتين أو مصير التحقيقات الجارية أو توقيت معين لهذا المقطع المتداول.

 

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