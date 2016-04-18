تعرف على 8 أعراض لمرض الفشل الكلوى الحاد

الفشل الكلوى الحاد من الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة، ويصاب الإنسان به عندما تعجز الكلى فجأة عن ترشيح فضلات الجسم بالدم، وهو ما يؤدى لتراكمها وترتفع لمستويات خطيرة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى.

وأوضح التقرير أن الفشل الكلوى الحاد يحدث بشكل أكثر شيوعا بين المرضى المحتجزين بالمستشفيات خاصة فى غرف العناية المركزة.. أحيانا يكون المرض قاتلاً، وأخرى يمكن السيطرة عليه وتستعيد الكلى وظائفها الطبيعية.

أعراض الفشل الكلوى الحاد

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الوقاية من الفشل الكلوى الحاد

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وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من النصائح التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوى الحاد، وتشمل:

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>وأشار التقرير الأمريكى أن هناك مجموعة من الأعراض والعلامات التى تظهر على المريض المصاب بالفشل الكلوى الحاد، وتشمل:>1.قلة حجم البول.>2.احتباس السوائل بالجسم وهو ما يؤدى إلى تورم الساقين والكعبين.>3.الشعور بالنعاس والإعياء>4.ضيق التنفس>5.الشعور بالتشوش>6.الغثيان>7.الشعور بالآلام أو ضغط على الصدر>8.الإصابة بالتشنجات وقد يدخل الشخص فى غيبوبة فى الحالات الخطيرة>1.التنبه لأدوية مسكنات الألم التى تتناولها بدون وصفة طبية، مثل الأسبرين والباراسيتامول والإيبوبروفين، لأن الإفراط فى تناولها يرفع خطر الإصابة بالفشل الكلوى الحاد، خاصة إذا كنت مصابا بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

2.يجب أن تستعين بطبيبك وتتابع معه دوما حالتك الصحية، خاصةً إذا كنت مصابا بأمراض الكلى أو أى أمراض أخرى ترفع خطر الفشل الكلوى كما وضحنا سابقا، وكما يجب الخضوع لفحوصات دورية للاطمئنان على صحة كليتيك.

3.الالتزام بنظام حياتى صحى، عن طريق: ممارسة الرياضة بشكل منتظم واتباع حمية غذائية صحية وتناول كميات كبيرة من المياه.

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