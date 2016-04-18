إمتى تشك إن ابنك عنده صفرا..بص فى جلده ومناخيره وعينيه وراقب حركته

كيف تشك بأن طفلك يعانى من الصفراء بعد ولادته؟! هذا السؤال يحير الكثير من الآباء والأمهات فور ميلاد أطفالهم خوفا من إصابتهم بالصفراء، ولكن يوضح الدكتور حسام جلال – استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى المطرية – أنه على كل أب وأم ملاحظة بعض التغيرات والعلامات التى تطرأ على الطفل وعليهم أن يكونوا دقيقين للغاية.

وتابع استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة حديثه، موضحا أنه على الأبوين تحرى مثل هذه العلامات خاصة من اليوم الثالث لميلاد الطفل، وذلك لأن الصفراء تتكون بشكل كبير فى تلك الأثناء وتصبح واضحة ويسهل اكتشافها، وتسمى فى هذه الفترة بالصفراء الفسيولوجية.

وأوضح الدكتور حسام جلال أن الطفل المصاب تبدأ حركات جسمه فى التباطؤ، ويصبح لون بشرة أنفه وجوانبها أصفر، كذلك جلد جسمه بالكامل يذبل ويصبح لونه مصفرا، وتظهر على بياض عينيه اللون الأصفر لا الأبيض الناصع، وهى علامات ظاهرة لا تحتاج لشك، وهنا لابد من عرضه على مختص لكى يقيس درجة الصفراء فى جسمه على ألا تتخطى الـ15 درجة، وتجرى له الفحوصات اللازمة وذلك للسيطرة على نسبتها قدر الإمكان، ولا يصح أبدا الإهمال أو التأخير فى العرض على الطبيب.

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