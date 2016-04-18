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على عكس المعتقد.. دراسة تؤكد: الحشيش يخفض هرمون المتعة فى المخ

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على عكس المعتقد.. دراسة تؤكد: الحشيش يخفض هرمون المتعة فى المخ على عكس المعتقد.. دراسة تؤكد: الحشيش يخفض هرمون المتعة فى المخ
الدوبامين هو هرمون فى المخ مسئول عن الحركة، والتفكير والذاكرة، ولكن من المعروف أيضا أنه المادة الكيميائية المسئولة عن المتعة.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام الماريجوانا أو "الحشيش" بصورة مرتفعة يخفض هرمون المتعة فى المخ.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة الحديثة المنشورة مؤخراً عبر مجلة الطب النفسى الجزيئى، أن تعاطى الكوكايين والهيروين يمكنه تقليل إفراز الدوبامين فى المخ، ولكن الآن أكدت الأبحاث أن الحشيش له نفس التأثير الضار.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة أنيسة أبى ضرغام، من مركز كولومبيا الطبى الجامعى (CUMC) فى نيويورك، إن معظم المخدرات تسبب اضطراب فى إفراز هرمون الدوبامين فى المخ، مما يؤدى إلى نتائج سيئة وقد يسبب إصابة الإنسان بالأمراض النفسية ومنها الاكتئاب وانفصام الشخصية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن الاستخدام المفرط للحشيش يمكن أن يؤثر سلباً على التعلم والسلوك والذاكرة والسلوك المتهور والاهتمام.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن مدخنى الحشيش يعانون من انخفاض إفراز الدوبامين فى مناطق أخرى من الدماغ، بما فى ذلك منطقة "المهاد" و"غلوبوس" وهما المنطقتين المسئولتين عن التعلم ومهام الذاكرة العاملة.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”.


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