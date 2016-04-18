بوتين:روسيا تدعم الجهود الفلسطينية لتسهيل عملية التسوية بالشرق الأوسط

>قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن بلاده تدعم جهود القيادة الفلسطينية الرامية إلى تسهيل عملية السلام فى الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بوتين قوله - خلال لقاء مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس - "أعلم أنك تبذل جهودا مضنية لتسهيل عملية التسوية، وبطبيعة الحال، سندعم جهودكم الهادفة إلى تفعيل كل ما هو ضرورى لإنشاء حوار بناء".

وأشار بوتين إلى أن الاجتماعات المنتظمة مع عباس أعطت فرصة لإجراء مباحثات وتعديلات على العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الدولية، مضيفا "سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن أناقش معكم المشاكل الإقليمية بشكل عام، وبطبيعة الحال، تم تشكيل لجنة حكومية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية".

من جانبه، أشار عباس إلى أن فلسطين تحبذ عقد مؤتمر دولى جديد حول التسوية فى الشرق الأوسط، من أجل تحديد المبادئ للوصول إلى التسوية"، مؤكدا أن "هذه مسألة مهمة جدا".

>وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تعمل بنشاط من أجل التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، على أساس حل الدولتين على حدود 1967، مع بقاء القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين إن بلاده أسست شراكة استراتيجية متميزة مع الهند.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن لافروف قوله - خلال اجتماع مع نظيرته الهندية سوشما سواراج - إن "حوارنا السياسى المكثف يعكس الطبيعة الخاصة لشراكة استراتيجية متميزة، ولم يكن حوارنا هذا العام أقل ثراء".

وتابع الوزير الروسى "لدينا فرصة جيدة حاليا لتبادل الآراء حول كيفية تنفيذ الاتفاقات عالية المستوى ومدى جاهزيتنا لاجتماعات جديدة"، من جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الهندية أن الموقف الروسى يساعد فى تشكيل رأى البلاد بشأن قضايا متنوعة.