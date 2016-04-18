أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجموعة من الجيش الحر تختطف لبنانيا و3 رعاة سوريين

Google+ Print
مجموعة من الجيش الحر تختطف لبنانيا و3 رعاة سوريين مجموعة من الجيش الحر تختطف لبنانيا و3 رعاة سوريين

اختطف مايعرف بالجيش السورى الحر اليوم لبنانيا وثلاثة رعاة سوريين، ثم أطلق سراح اللبنانى، وواصل احتجاز السوريين.

وقال مصدر مسئول من منطقة العرقوب بجنوب شرق لبنان أن ثلاثة رعاة من بلدة عرنة السورية الدرزية كانوا فى طريقهم العودة لبلدتهم بعد أن قضوا الشتاء فى الرعى بالأراضى اللبنانية كعادة سكان هذه المناطق واستجأروا شخصا لبنانيا ليساعدهم على نقل حاجاياتهم باستخدام الدواب للانتقال عبر الممرات الجبلية فى منطقة جبل الشيخ، وهم يصطبحون قطيع من الماعز.

وأضاف "أنه خلال دخولهم للأراضى السورية تعرضوا لكمين من قبل مايعرف بالجيش السورى الحر، وقتل أفراد الكمين الدابة التى كانت معهم، واحتجزوهم جميعا ثم أطلقوا سراح الشخص اللبنانى الذى عاد لبلدته شبعا الواقعة بجنوب شرق لبنان سيرا على الأقدام.

وأشار إلى أن الكمين موجود فى بلدة "بيت جن" السورية الخارجة عن سلطة السورية، وهذه البلدة (ذات الغالبية السنية) يسيطر عليها الجيش السورى الحر، وهناك مشكلات سابقة بينها وبين بلدة عرنة الدرزية الموالية للنظام.

ولفت إلى أن الكمين كان موجودا فى منطقة تعتبر تحت سيطرة ولاية القوات الدولية فى الجولان"اليوندوف" التى تخلوا وفقا للقرارات الدولية من قوات الجيش السورى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان