مجموعة من الجيش الحر تختطف لبنانيا و3 رعاة سوريين

اختطف مايعرف بالجيش السورى الحر اليوم لبنانيا وثلاثة رعاة سوريين، ثم أطلق سراح اللبنانى، وواصل احتجاز السوريين.

وقال مصدر مسئول من منطقة العرقوب بجنوب شرق لبنان أن ثلاثة رعاة من بلدة عرنة السورية الدرزية كانوا فى طريقهم العودة لبلدتهم بعد أن قضوا الشتاء فى الرعى بالأراضى اللبنانية كعادة سكان هذه المناطق واستجأروا شخصا لبنانيا ليساعدهم على نقل حاجاياتهم باستخدام الدواب للانتقال عبر الممرات الجبلية فى منطقة جبل الشيخ، وهم يصطبحون قطيع من الماعز.

وأضاف "أنه خلال دخولهم للأراضى السورية تعرضوا لكمين من قبل مايعرف بالجيش السورى الحر، وقتل أفراد الكمين الدابة التى كانت معهم، واحتجزوهم جميعا ثم أطلقوا سراح الشخص اللبنانى الذى عاد لبلدته شبعا الواقعة بجنوب شرق لبنان سيرا على الأقدام.

وأشار إلى أن الكمين موجود فى بلدة "بيت جن" السورية الخارجة عن سلطة الحكومة السورية، وهذه البلدة (ذات الغالبية السنية) يسيطر عليها الجيش السورى الحر، وهناك مشكلات سابقة بينها وبين بلدة عرنة الدرزية الموالية للنظام.

ولفت إلى أن الكمين كان موجودا فى منطقة تعتبر تحت سيطرة ولاية القوات الدولية فى الجولان"اليوندوف" التى تخلوا وفقا للقرارات الدولية من قوات الجيش السورى.

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