تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه لسبه ممدوح عباس

مراسل«ONA»:

قضت اليوم الإثنين، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سمير سكر، بتغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى ، خمسة آلاف جنيه، فى القضية المتهم فيها بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق .

وكان ممدوح عباس قد أقام بلاغاً إتهم فيه رئيس نادى الزمالك، بسبه وقذفه خلال مؤتمر عقد بالنادى، ووجه له خلاله إتهامات باطلة، قاصداً الإنتقاص من حقه وإحراجه وتشويه صورته على حد زعمه.

وقدم دفاع المدعى بالحق المدنى «سى دى» يحتوى على فيديو للمؤتمر الذى عقد بنادى الزمالك، وورد فيه عبارات السب والقذف وطلب تفريغه والتأكد من محتواه .