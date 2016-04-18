تأجيل.. الحكم فى خلية طنطا الي «١٦يوليو» المقبل

مراسل«ONA»:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية طنطا» من بينهم 8 محبوسين، لإتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في مدينة طنطا لإستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، لجلسة 16 يوليو للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.