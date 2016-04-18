أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل.. الحكم فى خلية طنطا الي «١٦يوليو» المقبل

Google+ Print
تأجيل.. الحكم فى خلية طنطا الي «١٦يوليو» المقبل تأجيل.. الحكم فى خلية طنطا الي «١٦يوليو» المقبل

مراسل«ONA»:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية طنطا» من بينهم 8 محبوسين، لإتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في مدينة طنطا لإستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، لجلسة 16 يوليو  للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا،  أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية  والسلام الإجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا