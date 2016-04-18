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بالصور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية

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بالصور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية بالصور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس التابع لمديرية أمن الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

تلقى مدير اللواء حسن سيف أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هشام خطاب يفيد ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أشخاص، وبحوزتهم سيارتان مُبلغ بسرقتهما.

تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بقرية قنيتر بدائرة المركز، وهم: "وليد.ع.م.ر" 27 عامًا سمكرى سيارات مقيم بقرية قنتير بفاقوس، سبق اتهامه فى القضية رقم 68/2014 جنايات قسم رمانة بشمال سيناء "مخدرات"، و"إبراهيم.ع،إ.الـ" وشهرته "وليد الجبالى" 31 عامًا عاطل مقيم الصالحية مسجل شقي خطر تحت رقم 2746 فئه ج "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم القضية رقم 19/2007 ج.أ.د.ط مركز الحسينية "سلاح بدون ترخيص"، و"محمد.إ.م.م" 31 عامًا عاطل مقيم بقرية سماكين الغرب بالحسينية، سبق اتهامه فى القضية رقم 8623/2003 جنح مشتول السوق "سرقة".

تبين من التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وضبط بحوزتهم سيارتان، الأولى بدون لوحات معدنية، ماركة "شيفرولية" حمراء اللون، بينما تحمل الثانية لوحة معدنية رقم 8697 ط ص أ "شيفرولية" بيضاء اللون، وبالكشف عن السيارات تبين أن الأولى مبلغ بسرقتها من المواطن صلاح محمد عبد العزيز سليم 32 عامًا عامل مقيم قرية الخطارة بمركز فاقوس، وبالكشف عن الثانية تبين أنها مُبلغ بسرقتها من المواطن صلاح بلال منصور 61 عامًا كبير مزارعين بالإدارة الزراعية مقيم بقرية الروضة بفاقوس.

كما تم ضبط لوحة معدنية خاصة بسيارة "شيفرولية" حمراء اللون، ومُبلغ بسرقتها من المواطن محمد إبراهيم سلامة سليمان من محافظة الإسماعيلية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب السرقة، وتم التحفظ على السيارتين والمتهمين، تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (1)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (2)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (3)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (4)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (5)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (6)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات (7)


>إحالة متهم للمفتى وتأجيل محاكمة 38 آخرين لقتلهم مواطنا بالشرقية لـ22 يونيو

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مصر 365

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