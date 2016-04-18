جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم قتل شخصا فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض

قضت محكمة جنايات سوهاج، بإجماع الآراء، بإعدام المتهم "محمود.ص.ب" شنقًا لاتهامه بقتل المجنى عليه "عبد الكريم.ع" 25 سنة عامل، والشروع فى قتل المجنى عليهم "بغدادى .م"، و"إبراهيم .ب" 31 سنة و"محمود .أ" 27 سنة عامل بأن أطلق النار عليهم أثناء تشاجره معهم، بسبب الخلاف على قطعة أرض بدائرة مركز سوهاج، باشتراكه مع آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت عامر وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وحسام عبد الفتاح بأمانة سر محمود سيد ومايكل صبحى .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الآخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم المستشفى وكشفت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليهم بسبب خلاف على قطعة أرض، باشتراكه مع آخرين، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة الآلية، ما أدى إلى مصرع المجنى عليه وإصابة آخرين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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