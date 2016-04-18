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غرق 400 لاجئ في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط

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غرق 400 لاجئ في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط غرق 400 لاجئ في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط

ارشيفية

أعلن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين، أن المئات من اللاجئين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بينما قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده في انتظار مزيد من التفاصيل بشأن الكارثة، وذكرت التقارير ان اللاجئين كانوا يستقلون 4 قوارب متهالكة.

وتابع للصحفيين،: “المؤكد هو أننا نواجه مرة أخرى مأساة في البحر المتوسط بعد عام بالضبط من المأساة التي وقعت في المياه الليبية” في إشارة إلى وفاة مئات اللاجئين قرب ليبيا في ابريل عام 2015، مضيفًا: ”هذا سبب قوي آخر لكي تلزم أوروبا نفسها بعدم بناء أسوار”.

وأكد السفير الصومالي في وقوع الحادث، ولكنه قال إن سفارته بصدد تقييم الموقف، قال دبلوماسي في السفارة الصومالية بالقاهرة إن أغلب اللاجئين الذين يعتقد أنهم غرقوا صوماليون، وأضاف الدبلوماسي الصومالي أن الحادث وقع أمس الأحد، مشيرا إلى احتمال وجود ناجين نقلوا إلى جزر يونانية.

رويترز

 

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