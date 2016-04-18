غدًا.. رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية يفتتح وحدة التكرير بأرمنت

مراسل – ONA:

يفتتح المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، غدًا الثلاثاء، وحدة الإذابة، والتكرير بتكلفة 12 مليون جنيه بمصنع سكر أرمنت غرب الأقصر.

ويأتي ذلك في إطار جولة له بمصانع السكر بمحافظات جنوب، ووسط الصعيد.

وقال المهندس محمود مكي، مدير مصانع شركة سكر أرمنت، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين، إن الزيارة تأتي في إطار جولة شملت مصانع جرجا بسوهاج، نجع حمادي، دشنا، وقوص بقنا.

وأضاف أن الزيارة ستختتم بمصانع أرمنت، لبحث متطلبات الإنتاج والتصنيع والمشكلات، والعقبات التي واجهت صناعة السكر هذا العام، فضلًا عن سبل التغلب عليها سواء بالاستعانة بالخبرات، والمصانع المحلية أو الاستيراد من الخارج استعدادًا للموسم القادم .

وأوضح مدير مصانع أرمنت، أن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية سيتابع العمل في عدة مشروعات داخل مصانع شركة سكر أرمنت يأتي على رأسها مشروع وحدة الإذابة والتكرير بتكلفة 12 مليون جنيه لتكرير إنتاج المصانع من السكر بنسبة 100 %.

كما أوضح أن ذلك بدلًا من الحوامدية بحلوان، وتسليمه إلى التموين مباشرةً، وكذلك مشروع توسعة عنبر الطبخ، والذي تم خلاله إضافة قيزانين بملحقاتهما، وهو ما يزيد من قدرة المصنع على التشغيل، واستيعاب كمية أكبر من القصب خلال عملية العصر.

وأشار “مكي”، إلى أن المشروعات تتضمن أيضًا ميدان الرماية الرياضي الجديد، وهو الأول من نوعه على مستوى الصعيد، والثالث على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تم افتتاحه برعاية، ومساعدة الاتحاد المصري للرماية الذي قدم الدعم اللازم بالمستلزمات المختلفة إلى جانب عدد من الملاعب الرياضية الأخرى التي تم تجديدها وتطويرها، وكذلك الاستراحات وخطوط جرارات القصب وساحات الانتظار داخل المصنع.

كما تم استزراع الأراضي المهملة داخل حيازة المصنع، وتحويلها إلى مزارع للقمح والبصل والثوم وغيرها لتكون أرضًا منتجة، وبيع إنتاجها بأسعار رمزية.