محافظ الوادى الجديد يمنح جهاز عروسة وأراضى للمواطنين بتقسيمات الشباب بالمحافظة

التقى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم بالمواطنين بالديوان العام، واستمع المحافظ إلى مشاكل المواطنين.

ووافق عشماوى على منح عدد من المواطنين بقرى الخرطوم والكويت بمركز الخارجة وأبو منقار واللواء صبيح بالفرافرة قطع أراضى يتم زراعتها بحق انتفاع، وذلك نظرا لظروفهم المعيشية واستثناء بند السن فى الحصول عليها وكلف المسئولين بالتنفيذ، كما وافق عشماوى على نقل إحدى الموظفات لمكان قريب من إقامتها نظرا للاستقرار الأسرى.

ووافق المحافظ على منح أسرة محدودة الدخل جهاز عروسة متكامل كمساعدة لأبنتهم المقبلة على الزواج ضمن المنحة المقدمة من القوات المسلحة لزواج الأيتام، بالإضافة إلى الموافقة على صرف بدلات وحوافز إثابة لاحدى عاملات خدمات المعاونة، ودراسة إمكانية تقنين وضع اليد لعدد من المواطنين.

يذكر أن اللواء المحافظ يلتقى بشكل دائم مع المواطنين أيام السبت والأثنين والخميس من كل أسبوع، تم تخصيصها لحل مشاكل المواطنين، بالإضافة إلى اللقاءات الجماهيرية التى يتم عقدها خلال الجولات المستمرة للقرى البعيدة لتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لها.