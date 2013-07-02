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بالصور.. مسيرة لمؤيدى الرئيس مرسى تجوب شوارع مطروح

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بالصور.. مسيرة لمؤيدى الرئيس مرسى تجوب شوارع مطروح بالصور.. مسيرة لمؤيدى الرئيس مرسى تجوب شوارع مطروح

نظم العشرات من أهالى مدينة مرسى مطروح وقفة احتجاجية، مساء الاثنين، أمام المسجد الكبير بوسط المدينة عقب صلاة العشاء دعماً للرئيس محمد مرسى ورفض عودة العسكر للهيمنة على الحياة السياسية والمدنية بحسب وصفهم، ثم خرجوا فى مسيرة جابت الشوارع المختلفة انضم إليها أعداد كبيرة من مؤيدى الرئيس، خاصة المنتمين للتيار الإسلامى.

طافت المسيرة التى تزايدت أعداد المشاركين فيها بشكل كبير، الشوارع الرئيسية وشارع الكورنيش، ورددوا الشعارات المؤيدة للشرعية وللرئيس محمد مرسى، ورفضاً للبيان الذى أصدرته القوات المسلحة، كما رددوا الهتافات الرافضة لحكم العسكر مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" وهتافات "مرسى يا حبيب الملايين، إحنا وراك سبع سنين" و"لو أسقطتم الشرعية، الثورة الجاية إسلامية" و"بالروح بالدم نفديك يا إسلام" و"إسلامية إسلامية هتفضل إسلامية رغم أنف العلمانية".

شارك فى المسيرة حزب الوطن وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء حزب النور والدعوة السلفية.

ولم تشهد المسيرة أى تجاوزات أو اشتباكات مع المعارضين الذين امتنعوا عن التظاهر اليوم بمدينة مرسى مطروح حرصاً على السلمية بعد أن تعرضت مظاهرتهم أمس للتعدى من قبل بعض المؤيدين وقذفهم بالأحجار، وقرروا السفر للقاهرة للانضمام إلى ميدان التحرير.

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مصر 365

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