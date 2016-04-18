محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بقائد القيادة المركزية الأميركية وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق بدعم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية وأهمية تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر اللقاء باربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأميركية.