اصطدام 8 مركبات على شارع شمل في رأس الخيمة

وقع حادث مروري في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، على طريق شمل – النخيل في رأس الخيمة، أسفر عنه اصطدام ( 8 ) مركبات متتابعة على التوالي.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن الحادث كان نتيجة للسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، مما أسفر عنه تدهور المركبات، واصطدامها تعاقباً واحدة تلو الأخرى.

وقال العلكيم: فور تلقي البلاغ، تم نقل فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث لإجراء اللازم، حيث تم نقل ثلاث مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واخرجوا عقب ذلك بساعات بعد التأكد من سلامتهم.

ومن جانبها تولت فرق المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، تنظيم حركة السير والمرور في موقع الحادث على طريق شمل – النخيل، نتيجة الازدحام الكبير الذي تسبب فيه الحادث والذي أدى لتغيير مسار حركة المركبات تفاديا لتكدسها.

وناشد العلكيم، على ضرورة الإلتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حفاظاً على سلامة الجميع والالتزام بالسرعات المحددة على الطريق، مؤكداً على أهمية ترك مسافة كافية بين المركبات.