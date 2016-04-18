هيدينك: لاعبو تشيلسي يوفرون مجهودهم لليورو

يرى جوس هيدينك مدرب تشيلسي أن بعض لاعبي فريقه يوفرون طاقاتهم من أجل بطولة يورو 2016 التي ستقام بفرنسا خلال الصيف المقبل.

وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 3-0 من ضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل حاليا المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

وفي تصريحات للمدرب الهولندي نقلتها شبكة (ESPN) قال:"أعتقد أن اللاعبين يحفظون طاقاتهم من أجل يورو 2016. لا يمكنني لومهم على ضعف المستوى الحالي".

وأضاف "لا يمكنني أن أعرف فيما يفكرون، ربما في اليورو".

وأتم "حينما لا يكون هناك شيئا ملزما، البعض لا يقدم أفضل ما لديه".

الجدير بالذكر أن تشيلسي قد أعلن في وقت سابق عن تولي أنطونيو كونتي مهمة تدريب تشيلسي بدء من الموسم القادم، بعقد يمتد لثلاثة أعوام بعد نهاية مهمته مع منتخب إيطاليا عقب انتهاء بطولة يورو 2016.