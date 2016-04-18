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فينجر: لن نحلم بلقب الدوري.. أفكر في إصلاح عقلية اللاعبين

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فينجر: لن نحلم بلقب الدوري.. أفكر في إصلاح عقلية اللاعبين فينجر: لن نحلم بلقب الدوري.. أفكر في إصلاح عقلية اللاعبين

يرى أرسين فينجر مدرب أرسنال أن لاعبي فريقه بحاجة لإصلاح عقليتهم عقب التعادل مع كريستال بالاس بالدوري، مشيرا إلى أنه لا يفكر في الفوز باللقب.

وكان يانيك بولاسي قد تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي مع مضيفه أرسنال بنتيجة 1-1، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

وصرح فينجر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "بعد المباراة، لست في مزاج يسمح بأن احلم بالفوز باللقب، أنا أفكر في إصلاح عقلية اللاعبين قبل مباراتنا المقبلة".

وتابع "علينا ألا ننظر خلفنا، لأن الجميع يلعب جيدا ويفوز بالمباريات، بالنسبة لنا سنقاتل حتى النهاية للبقاء ضمن الأربعة الكبار، إذا كان بإمكاننا أن نفعل أكثر سوف نفعل، لكن علينا ألا نحلم ونركز على مباراتنا المقبلة".

ويواجه أرسنال نظيره وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

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