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الأكتاف المكشوفة، الموضة الأكثر أنوثة هذا الصيف!

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الإثنين 18-04-2016 03:07

لاحظنا موضة جديدة وقد انتشرت على منصات عروض الأزياء وبين اطلالات الفاشينيستا في شوارع عواصم الموضة، وهي الأكتاف المكشوفة، وقد اعتبرت هذه الصيحة من أجمل وأكثر صيحات هذا الموسم أنوثة وجاذبية، لكن كيف لك أن ترتدينها بأجمل وأفضل طريقة؟

ملابس ربيعية تمنحك الثقة

الجواب بسيط وسهل حيث يمكن لأي فتاة أو سيدة من مختلف الأعمار أن تعتمد هذه الموضة في اطلالاتها الصباحية أو المسائية، حيث أن الأكتاف هي من أجمل مناطق الجسم وأكثرها نحافة، وبإبرازها بطريقة راقية فإنك تضيفين لاطلالتك أنوثة وجاذبية.
وبإمكانك هذا الصيف أن تختارينها على القمصان الناعمة وتنسقينها مع تنانير قصيرة أو تنانير ماكسي، أو بنطلون الجينز أو البنطلون ذو الخصر العالي. كما بإمكانك أن تختارينها على فستان كاجول ترتدينه في المشاوير الصباحية، أو على فستان سهرة ترتدينه لأهم المناسبات، وحتى أننا رأينا العديد من تصاميم الجمبسوت ذات الأكتاف المكشوفة والتي تعتبر من أجمل صيحات الموضة لموسم الصيف.
وكثيرة هي دور الأزياء التي قدمت هذه الصيحة ومنها "الكسندر ماكوين" Alexander McQueen، "توري بورش" Tory Burch، "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney، "كلوي" Chloe، وغيرهم…
لا تتردي في اختيار التصاميم المكشوفة الأكتاف لتبرزي أنوثتك بأجمل طريقة، ولتحصلي على اطلالات عصرية وأنيقة.

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سيدتي