مجوهراتك على خطى النجمات من مجموعة "بلو بوك"

في احتفال أقامته دار"تيفاني آند كو" Tiffany&Co لتسليط الضوء على مجموعة "بلو بوك" Blue Book وعلى تطوّر إرث الدار على مدى 179 عاماً من الجاذبية والأناقة، وقد دعت اليه عدد من النجمات العالميات ومن سفيرات وملهمات الدار اللواتي تزيّن بأحدث التصاميم من المجوهرات من مجموعة "بلو بوك" Blue Book، حيث تمثل هذه المجوهرات رؤيا مديرة التصميم فرانشيسكا أمفيثياتروف التي تستعمل أرقى أنواع الألماس والأحجار الكريمة الملونة لتلتقط من خلالها العالم المتألّق الذي يتفتح وسط الطبيعة، ومن ثم في لحظة خاطفةٍ للأنفاس، نراه يتفجّر جمالاً لا مثيل له.

أجمل المجوهرات الذهبية من داماس

وتعدّ ماسات "تيفاني آند كو" Tiffany&Co أكثر هذه الكنوز التي يشتدّ الطلب عليها، وتبدو أكثر جاذبيةً أيضاً في ترصيعات غير مرئية عملياً تعزّز من حركة الحجر وتلاعب الألوان عليه بالحدّ الأمثل.

وفي براعة الخبراء في ترصيع الخواتم بالألماس دليل على تقليدٍ طويلٍ مبنيّ على الحرفية العالية التي لم تتوقف يوماً عن تحقيق الأفضل في عالم الرفاهية. تضمّ مجموعة Blue Book عدداً من الخواتم المبهرة، منها الخاتم المرصّع بالألماس بقصة الباغيت والقصة المستديرة والذي يتربع في وسطه حجر بمنتهى النقاوة من لون D وعيار 8.56 قيراطاً، والخاتم المتميز بحجر من 10.25 قيراطاً وسط ترصيعة من البلاتين الملبّس بالألماس؛ وهما ليسا سوى مثالين لا أكثر عمّا ينتظر عشاق تيفاني في المجموعة الجديدة.

ومن النجمات اللواتي حضرن الحفل في نيويورك وتألقن بأجمل تصاميم المجوهرات من "تيفاني آند كو" Tiffany&Co هن النجمة الألمانية "ديان كروغر" Diane Kruger وقد اختارت عقداً ماسياً أخاذاً، وكذلك النجمة "نعومي واتس" Naomi Watts وقد زيّنت اطلالتها في الفستان الأزرق الهادىء بسوار وأقراط من الألماس من مجموعة "بلو بوك" Blue Book، كما شاهدنا أيضاً النجمة "ريس ويزرسبون" Reese Witherspoon في عقد ماسي مع أقراط ناعمة نسقتهما مع فستان أسود من نفس مجموعة "تيفاني آند كو" Tiffany&Co. والنجمة "جيسيكا بيل Jessica Biel التي اختارت عقداً سواراً بتصميم مدهش من مجموعة "بلو بوك" Blue Book.

تصاميم ساحرة وفاخرة تُعبر عن عراقة الدار وعن ابداعها المستمر على مدار 179 عاماً!

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