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استقبلي الصيف بالأصفر على طريقة النجمات!

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الإثنين 18-04-2016 15:58

عندما يأتي فصل الصيف يحمل معه الألوان الحيوية والمنعشة التي يُخرجنا بها من أجواء الشتاء القاتمة والباهتة، وأحد أبرز هذه الألوان هو الأصفر الذي يُذكرنا بأشعة الشمس والذي يشعرنا بالفرح والسعادة، واللون الأصفر هو من أبرز وأقوى الألوان لموسم ربيع وصيف 2016.
ولهذا فقد لاحظنا أنه كان خيار النجمات العربيات الأول في مختلف اطلالاتهن ولاسيما الرسمية منها في فساتين السهرة، وبالرغم من أنه لونٌ صعبٌ ولا تجرؤ كثيرات من السيدات على اعتماده إلّا أن النجمات قد تألقن به بأجمل أسلوب وعلى طريقتهن الخاصة.

فساتين سهرة فاخرة استوحيها من النجمة "صوفيا فيرغارا"

فمثلاً قد رأينا شيرين وقد اختارت فستاناً بتصميمٍ فاخرٍ من "زهير مراد" Zuhair Murad باللون الأصفر، كما تألقت النجمة بلقيس مؤخراً باطلالة رائعة -سبقتها عليها "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez- في فستان من "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli من اللون نفسه أيضاً. كما اختارت سيرين عبد النور تصميماً ناعماً بالأصفر على فستانٍ من "كارين ميلين" Karen Millen بقصّة القميص. ويارا أيضاً فضلت هذا اللون على فستان ناعم اختارته من "غوتشي" Guuci.
ومن النجمات أيضاً اللواتي ناسبهن اللون الأصفر نجوى كرم، نسرين طافش، نوال الزغبي، هيفا وهبي، ميريام فارس وغيرهن كثيرات.
وقد جمعنا لك اليوم صوراً لأجمل اطلالات النجمات بفساتين باللون الأصفر، شاهديها واختاري معنا النجمة التي بدت الأجمل في هذا اللون الجريئ.

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سيدتي

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