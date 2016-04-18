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مصدر أمنى: إصابة 8 مجندين شرطة فى تفجير إرهابى على ساحل العريش

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مصدر أمنى: إصابة 8 مجندين شرطة فى تفجير إرهابى على ساحل العريش مصدر أمنى: إصابة 8 مجندين شرطة فى تفجير إرهابى على ساحل العريش
انفجرت عبوة ناسفة قبل قليل على طريق رتل أمنى على ساحل العريش، وتسببت فى وقوع إصابات بين القوات.

وأفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن الحصيلة الأولية لانفجار عبوة ناسفة على طريق رتل أمنى على ساحل مدينة العريش أسفر عن إصابة 8 مجندين من قوات الشرطة، تم نقلهم لمستشفى العريش .

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الساحلى بمنطقة ظلال النخيل، زرعها مجهولون على جانب الطريق، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور رتل أمنى، وأصابت العبوة سيارة نقل جنود.

أعقب الحادث إغلاق كلى لطريق ساحل العريش، وحملة تمشيط فى المنطقة، وأطلقت كافة الارتكازات الأمنية النيران التحذيرية بكثافة.


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