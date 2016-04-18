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الاتحاد الأوروبى يبحث سبلا لدعم حكومة الوفاق الليبية

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الاتحاد الأوروبى يبحث سبلا لدعم حكومة الوفاق الليبية الاتحاد الأوروبى يبحث سبلا لدعم حكومة الوفاق الليبية

>يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، سبلا لدعم حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة التى تدعمها الأمم المتحدة، وكذلك الوصول إلى طريقة لضبط الهجرة غير الشرعية من البلد الواقع شمالى أفريقيا.

كان وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند، آخر مسؤول أوروبى يزور ليبيا اليوم الاثنين، وذلك بعد زيارة مشابهة لنظيريه الألمانى والفرنسى نهاية الأسبوع الماضي، فى جهد مكثف لتوطيد سلطة رئيس الوزراء المكلف فايز السراج.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان - مارك إيرلوت إن الجديدة "لابد أن تكون قادرة على الشروع فى العمل فى أفضل ظروف ممكنة"، مضيفا أن من واجب الاتحاد الأوروبى "منح الحكومة كل فرصة ممكنة للنجاح".

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