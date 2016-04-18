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بالصور.. فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام

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بالصور.. فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام بالصور.. فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام

>أعلن محمد علوش كبير المفاوضين بوفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية أن الوفد قد تلقى بيانا من الفصائل المسلحة للمعارضة على الأرض فى سوريا اتهمت فيه الفصائل المبعوث الأممى ستافان دى ميستورا باتخاذ مواقف تنطوى على تبنى مطالب النظام ضاربا بعرض الحائط كافة القرارات الاممية وحقوق الشعب السورى.

البيان الذى أعلن عنه علوش طالب المفاوضين فى جنيف باتخاذ مواقف حاسمة وحازمة تجاه مايطرح من انصاف الحلول فى مفاوضات جنيف والتى اعتبرها ترويجا لما يردده حلفاء النظام وكذلك النظام فى دمشق. وأكد البيان على دعم الفصائل لوفد الهيئة العليا فى المفاوضات.

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (15)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (1)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (2)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (3)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (4)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (5)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (6)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (7)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (8)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (9)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (10)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (11)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (12)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (13)

فصائل المعارضة السورية تتهم دى ميستورا بالانحياز للنظام (14)
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