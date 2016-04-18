طالبان يستدرجان زميلهما بالمدرسة ويقتلانه بعد اغتصابه داخل عقار بالسلام

أنهى طالبان بمدينة السلام حياة زميلهما وقتلاه عقب استدراجه لعقار تحت الإنشاء واغتصابه حتى لا يفتضح أمرهم كونهم يمارسون الشذوذ سويا، وتم القبض على المتهمين وحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من حارس عقار تحت الإنشاء يفيد العثور على جثة طالب مقتول وعاريا من ملابسه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة لطالب يبلغ من العمر 15 سنة ومصاب بكسر فى الجمجمة.

ودلت التحريات إلى أن وراء الواقعة أصدقائه فى المدرسة وأنهم معتادى ممارسة الشذوذ مع بعضهم

>وفى يوم الحادث خرج المتهمين مع المجنى عليه من المدرسة واستدرجاه فى عقار تحت الإنشاء واعتدوا عليه جنسيا وعندما حاول المجنى عليه الإفلات منهما تعديا عليه بالحجارة على رأسة خوفا من افتضاح أمرهما وفرا هاربين.

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