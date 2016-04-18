أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طالبان يستدرجان زميلهما بالمدرسة ويقتلانه بعد اغتصابه داخل عقار بالسلام

Google+ Print
طالبان يستدرجان زميلهما بالمدرسة ويقتلانه بعد اغتصابه داخل عقار بالسلام طالبان يستدرجان زميلهما بالمدرسة ويقتلانه بعد اغتصابه داخل عقار بالسلام
أنهى طالبان بمدينة السلام حياة زميلهما وقتلاه عقب استدراجه لعقار تحت الإنشاء واغتصابه حتى لا يفتضح أمرهم كونهم يمارسون الشذوذ سويا، وتم القبض على المتهمين وحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من حارس عقار تحت الإنشاء يفيد العثور على جثة طالب مقتول وعاريا من ملابسه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة لطالب يبلغ من العمر 15 سنة ومصاب بكسر فى الجمجمة.

ودلت التحريات إلى أن وراء الواقعة أصدقائه فى المدرسة وأنهم معتادى ممارسة الشذوذ مع بعضهم
>وفى يوم الحادث خرج المتهمين مع المجنى عليه من المدرسة واستدرجاه فى عقار تحت الإنشاء واعتدوا عليه جنسيا وعندما حاول المجنى عليه الإفلات منهما تعديا عليه بالحجارة على رأسة خوفا من افتضاح أمرهما وفرا هاربين.


>التحريات تؤكد صحة اتهام عاملين باغتصاب طفلين داخل كافتيريا مدرسة جديدة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365