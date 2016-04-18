بالفيديو – هل يُعاقب نيمار بعدما فعله عقب مباراة فالنسيا؟

شهدت مباراة أمس السبت بين برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني توترا عقب صافرة النهاية لأن نيمار حاول الاحتكاك باللاعب أنتونيو باراجان.

وظهر نيمار في فيديو نشرته شبكة (CBS) وهو يحاول صفع لاعب فالنسيا عقب انطلاق صافرة النهاية، وهو ما قد يؤدي لعقابه إذا قرر فريق الخفافيش تقديم شكوى أو درس الاتحاد الإسباني الفيديو.

وكان برشلونة قد خسر بنتيجة 2-1 أمام ضيفه فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ33 ليتجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة في الصدارة متساويا مع أتليتكو مدريد في المركز الثاني.

وتسبب ما فعله نيمار في حدوث مشادة بين لاعبي الفريقين بعد انتهاء المباراة.