تقرير في الجول - في وداع أستون فيلا.. تذكر أبرز من خرجوا منه للدوري الإنجليزي

قبل نهاية الدوري الإنجليزي بأربع جولات، تأكد هبوط فريق أستون فيلا إلى دوري الدرجة الثانية.

موسم سئ للغاية للفريق الذي جمع 16 نقطة فقط، مُحققا 3 انتصارات و7 تعادلات خلال 34 جولة شهدت تواجد 3 مُديرين فنيين، وهُم الإنجليزي تيم شيروود والفرنسي ريمي جارد ومؤخرا الأسكتلندي إيريك بلاك الذي خاض مُبارته الأولى في المواجهة الأخيرة أمام بورنموث.

هبوط مأساوي لفريق عريق يمتلك 7 ألقاب من الدوري ومثلهم من كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا لعام 1982 وكأس السوبر الأوروبي في العام ذاته.

نجوم عديدون تعاقبوا على فريق مدينة بيرمنجام، وبشكل أخص خلال السنوات الأخيرة، قام النادي ببيع عدد من لاعبيه الذين يُنافسون الآن مع أندية أُخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُقدم لكم FilGoal.com قائمة لأبرز 7 لاعبين في صفوف أستون فيلا خلال السنوات الـ 20 عاما الأخيرة، وتركوا علامة في الدوري الإنجليزي.

كريستيان بينتيكي

في عام 2012، أعلن نادي أستون فيلا حصوله على خدمات المُهاجم البلجيكي قادما من نادي جينك بعد تألق خلال فترة قصيرة مع الفريق البلجيكي، والذي كان يلعب له للمرة الثانية في مسيرته بعد عدة تنقلات بين أندية بلجيكية.

3 مواسم قضاها صاحب الـ 25 عاما بين جدران ملعب "فيلا بارك"، شارك خلالها في 101 مباراة مُسجلا 45 هدفا.

قبل بداية الموسم الحالي، تم الإعلان عن انتقال بينتيكي إلى ملعب "أنفيلد" حيث يلعب فريق ليفربول، ليفقد أستون فيلا جزء كبيرا من قوته الهجومية ويفشل في تعويض رحيل هداف الفريق خلال الموسمين الأخيرين.

فابيان ديلف

حصل أستون فيلا على خدمات لاعب الوسط الإنجليزي من فريق ليدز يونايتد في عام 2009، بعد أن أظهر مستويات مميزة مع الفريق الأبيض.

خلال الـ3 مواسم الأولى، لم يظهر ديلف بالشكل الكبير مع الفريق لتتم إعارته إلى فريقه القديم في عام 2012، قبل أن يعود ويظهر بمستوى أفضل ويصبح أحد أهم لاعبي الفريق خلال الموسمين السابقين وينضم إلى تشكيلة منتخب الأسود الثلاث.

التألق اللافت لديلف جذب أنظار مانشستر سيتي إليه، ونجحوا في ضمه بعد مفاوضات غريبة الأحداث، حيث قبل أن تتم الصفقة رسميا بفترة ليست بالطويلة، أعلن اللاعب عن رفضه الإنضمام لفريق مانشستر الأزرق، ولكن يبدو أنه قد عدل عن رأيه.

ولا يشارك ديلف في تشكيلة السيتي الأساسية على أية حال في ظل الاعتماد على الإيفواري يايا توريه والبرازيلي فرناندينيو ومواطنه فيرناندو بشكل أكبر في وسط الملعب.

جون كارو

من الصعب أن تتحدث عن أستون فيلا ولا تتذكر مهاجمه النرويجي الفذ في الفترة من 2007 وحتى 2011.

انضم كارو إلى استون فيلا في 2007 قادما من ليون الفرنسي، وسبق وأن لعب لعدة أندية أبرزها فالنسيا الإسباني وبشكتاش التركي بالإضافة إلى فاليرينجا وروزنبرغ في النرويج مع بداية مسيرته.

شارك كارو في 143 مباراة وسجل خلالها 47 هدفا، وقاد الفريق لوصافة بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في عام 2010.

في عام 2011، خفت نجم كارو مع الفريق ليرحل إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة، ومنه إلى وست هام يونايتد قبل أن يعلن اعتزاله في أكتوبر 2013.

آشلي يونج

لاعب مانشستر يونايتد الحالي قضى 4 مواسم بين جدران "فيلا بارك" بين أعوام 2007 وحتى 2011.

بداية يونج كانت في صفوف واتفورد، حيث أثبت قدراته الكبيرة كجناح هداف قادر على التسجيل، وانتقل إلى أستون فيلا وشارك 187 مباراة مُسجلا 38 هدفا.

في صيف 2011، قرر السير أليكس فيرجسون تدعيم صفوف فريقه بخدمات الجناح الإنجليزي المميز، وتم ذلك ليُصبح يونج لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد حتى الآن.

جابرييل أجبونلاهور

من بين الجميع، يُعتبر أجبونلاهور -29 عاما- هو الأوفى. حيث ظهر المهاجم الإنجليزي مع ناشئي أستون فيلا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2005، ولا يزال يلعب ضمن صفوف الفريق حتى الآن، ويبدو أنه سيسعى مع فريقه نجو رحلة الصعود من جديد خلال الموسم القادم.

خلال حوالي 11 عاما، شارك أجبونلاهور في 375 مباراة وسجل 84 هدفا، ولكن الموسم الحالي لا يبدو أفضل مواسمه، حيث سجل هدفا واحدا وكان خارج حسابات الفرنسي ريمي جارد.

مؤخرا، لا تبدو علاقة أجبونلاهور مع إدارة فريقه على خير ما يُرام، حيث أُعلن في بداية الشهر الجاري إيقافه والتحقيق معه بسبب نشر صورة له وهو يُدخن الشيشة خلال أجازة قضاها في مدينة دبي.

جاريث باري

لاعب وسط إيفرتون المخضرم حاليا، والذي قدم إليه من مانشستر سيتي، سبق وأن لعب في صفوف أستون فيلا –حيث نشأ- في الفترة من 1998 وحتى 2009.

باري -35 عاما- شارك مع الفيلا في 441 مباراة، وحمل شارة القيادة بين عامي 2006 و2008، مُسجلا 52 هدفا بقمصان الفريق، قبل الرحيل إلى ملعب الإتحاد –بمُسماه الحالي-.

جيمس ميلنر

رُبما تكون شاهدته بقميص مانشستر سيتي في الفترة من 2010 وحتى 2015، قبل أن يأتي ليلعب بألوان ليفربول خلال الموسم الحالي. ولكن قبل كل ذلك، كان ذو الـ 30 عاما ضمن فريق أستون فيلا.

انضم اللاعب الذي نشأ في ليز يونايتد للفيلانز قادما من نيوكاسل في عام 2008، سبقها قبل عامين فترة إعارة، وتحديدا في موسم 2005/2006.

قدم الدولي الإنجليزي أفضل مستوياته مع أستون فيلا مُشاركا في 122 مباراة ومُسجلا 23 هدفا، قبل أن يرحل –حاله كحال جاريث باري- إلى مانشستر سيتي.

دوايت يورك

مُهاجم ذو طراز فريد، ظهر للمرة الأولى مع أستون فيلا في عام 1989 وحتى عام 1999، وقدّم المُهاجم التريندادي مُستويات كبيرة مع الفيلانز، في المواسم الأخيرة مع الفريق تحديدا، ليُصبح أحد أفضل مُهاجمي الفريق –رقميا- عبر تاريخه.

شارك يورك في 288 مباراة وسجل 97 هدفا –ثان هدّافي الفريق تاريخيا خلف بيتر ماكبارلاند صاحب الـ120 هدفا، قبل أن يرحل إلى كتيبة السير أليكس فيرجسون.

استمر تألق يورك في ملعب "أولد ترافورد" لـ 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى أندية بلاكبيرن وبيرمنجهام سيتي –غريم الفيلانز- وسيدني اف سي الأسترالي –شارك معه في كأس العالم للأندية-، ثم يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة سندرلاند قبل أن يعلن الاعتزال في 2009.